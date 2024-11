Chris de Burgh tourt auch 2025 wieder durch Deutschland

In diesen Städten spielt Chris de Burgh

Die Tournee beginnt am 25. Juli bei den Thurn–und–Taxis–Schlossfestspielen in Regensburg. Im weiteren Verlauf wird de Burgh durch verschiedene deutsche Städte reisen, darunter Baden–Baden, Fürstenfeldbruck und Ingolstadt noch im Juli. Der August bringt den «Lady in Red»–Interpreten nach Fürstenzell, Görlitz und Magdeburg, gefolgt von Auftritten in Eyrichshof, Zeulenroda–Triebes, Thale und Steinbach–Langenbach. Nach einem Konzert in Northeim (Nordrhein–Westfalen) findet die Tour ihren Abschluss am 17. August im Amphitheater Gelsenkirchen. Der Kartenvorverkauf startet am Mittwoch, dem 27. November, um 11 Uhr über myticket.