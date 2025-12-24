Chris Evans in «Avengers: Doomsday»: Steve Rogers' Leben als Vater

Im neuen Clip parkt Steve sein Motorrad vor einem gemütlichen Haus und betritt sein Zuhause. Dort wirft er einen nachdenklichen Blick auf seine alte Captain–America–Uniform – legt sie dann aber zurück in die Schublade. Stattdessen nimmt er ein strampelndes Baby auf den Arm. Die Botschaft am Ende des Teasers ist eindeutig: «Steve Rogers kommt zurück in ‹Avengers: Doomsday›» – begleitet von einem Countdown bis zur Kinopremiere.