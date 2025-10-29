Chris Evans: Marvel-Star ist offenbar Vater geworden

Pärchen–Debüt erst nach Eheschliessung

Bei der Veranstaltung erklärte er laut «Page Six» einer jubelnden Menge: «Ich habe geheiratet. Es war wirklich, wirklich grossartig.» Evans bestätigte der Promiseite der «New York Post» zufolge dann auch, dass er und Baptista eine zweite Hochzeitsfeier in ihrem Heimatland Portugal hatten. «Wir hatten sozusagen zwei Zeremonien», verriet er demnach. «Wir hatten eine an der Ostküste, wir hatten eine in Portugal.» Die Feierlichkeiten seien «einfach... wundervoll und wunderschön» gewesen, erzählte er. Der Hollywood–Star fügte hinzu: «Es ist eine Menge, eine Hochzeit zu planen – diejenigen unter euch, die verheiratet sind, wissen, dass es einem viel abverlangt.»