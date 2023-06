Chris Evans verabschiedet sich von Social Media

Instagram als Karriere-Hindernis

Weiter erklärte er, er habe das Gefühl, dass seine «Fähigkeit, sich hinzusetzen und präsent zu sein, Bücher zu lesen und Filme zu sehen und sogar die Gesellschaft von Menschen, die ich liebe, zu suchen, schwindet». Instagram sei für ihn auch «eines von mehreren Hindernissen», die ihn davon abgebracht haben, in seiner Karriere an dem Punkt zu sein, an dem er zu sein hoffte.