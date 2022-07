«Falcon» Sam Wilson ist jetzt Captain America

Der «Hollywood Reporter» vermeldete auch, dass Anthony Mackie die Hauptrolle übernehmen wird. Der Darsteller werde aber nicht, wie in den bisherigen Marvel-Filmen, Captain Americas Sidekick Falcon spielen, sondern den Helden selbst. In der Disney+-Serie «The Falcon and the Winter Soldier» hatte Mackie alias Falcon den Staffelstab, beziehungsweise den Schild übernommen. Im Abspann der letzten Folge nannte sich die Serie folgerichtig «Captain America and the Winter Soldier».