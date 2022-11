Chris Hemsworth hat genetische Veranlagung für Alzheimer

In der letzten Folge der Serie, nach eigenen Angaben Hemsworths Lieblingsfolge, spricht er mit Arbeitenden in der Sterbebegleitung und Palliativpflege sowie mit Menschen, die nicht mehr lange zu leben haben. «Eine Episode über den Tod zu machen und sich der eigenen Sterblichkeit zu stellen, brachte mich dazu zu sagen: 'Oh Gott, ich bin noch nicht bereit zu gehen.» Auch über Kinder und Familie hätte sich der dreifache Vater daraufhin Gedanken gemacht: «Oh mein Gott, sie werden älter, sie werden erwachsen und ich mach immer noch einen Film nach dem anderen. Bevor du dich versiehst, sind sie 18 und sie sind ausgezogen, und du hast das Fenster verpasst.»