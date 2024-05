Chris Hemsworth & Robert Downey Jr. feiern Jeremy Renners Regeneration

Chris Hemsworth (40) und Robert Downey Jr. (59) sind begeistert von Jeremy Renners (53) Heilungsprozess. In einem Interview mit «Vanity Fair» lobten sie die Kraft ihres «Avengers»–Kollegen, nur neun Monate nach seinem schweren Schneepflug–Unfall Anfang des vergangenen Jahres schon wieder bei Chris Evans' (42) Hochzeit teilzunehmen. «Wenn es eine Eigenschaft gibt, über die wir uns alle einig sind, dann ist es die Widerstandsfähigkeit. Renner zu sehen, wie er das buchstäblich und im Rahmen einer portugiesisch–amerikanischen Hochzeit verkörpert, war überwältigend», erklärte Downey Jr.



«Völlig genesen und bereit zum Feiern. Also, ja – Wunder geschehen», sagte er weiter. Auch Hemsworth zeigte sich begeistert von Renners Kampfgeist und Lebensfreude bei der Hochzeitsfeier. «Es war ein erstaunliches Gefühl der Dankbarkeit von ihm, einfach nur am Leben zu sein», erinnerte er sich.