Chris Hemsworth und mehr: Marvel verkündet «Avengers: Doomsday»-Cast

Kinostart im Frühling 2026

Und auch eine Reihe von Stars, die noch gar nicht auf der Kinoleinwand in ihrer Marvel–Rolle zu bewundern waren, werden in «Avengers: Doomsday» sogleich einen weiteren Auftritt im MCU erhalten: Vanessa Kirby (Sue Storm), Ebon Moss–Bachrach (The Thing) und Joseph Quinn (Johnny Storm) aus dem kommenden «The Fantastic Four: First Steps», der im Juli in den Kinos starten soll.