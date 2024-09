Chris Martin: Coldplay wird bald zu einem Ende kommen

Chris Martin sprach bereits öfter über das Coldplay–Ende

Eine kleine Hoffnung gibt es aber noch für alle Coldplay–Fans: Zukünftige Nebenprojekte mit seinen Band–Kollegen Jonny Buckland (47), Guy Berryman (46) und Will Champion (46) schloss Martin explizit nicht aus. Diese müssten sich aber sehr stark von Coldplay unterscheiden. Ganz neu ist die «Maximal–Zwölf–Coldplay–Alben»–Doktrin im Übrigen nicht. Auch schon in vergangenen Interviews sprach Martin von der magischen Zahl 12. Unter anderem erklärte er bereits dem Musikmagazin «NME» vor einiger Zeit, dass er sich sicher sei, «dass es so kommen wird».