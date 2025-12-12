«Ohne sie wäre ich nicht, wer ich bin»

Chris O'Neill überrascht mit Liebeserklärung an Prinzessin Madeleine

Chris O'Neill überrascht mit ungewohnter Offenheit: In einem neuen Interview spricht er über seine Deutsch–Kenntnisse und wie er für die Kinder spart. Dazu gibt es eine rührende Liebeserklärung an Prinzessin Madeleine.