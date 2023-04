Chris Pratt (43) hat sich beim Zigarre rauchen mit seinem Schwiegervater Arnold Schwarzenegger (75) eine Lungeninfektion eingefangen. Das verriet der «Guardians of the Galaxy»-Star in einem Interview mit Jimmy Fallon (48) in dessen «Tonight Show». Chris Pratt ist seit 2019 mit Katherine Schwarzenegger (33) verheiratet, Arnies ältester Tochter.