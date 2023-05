Marvel-Fans und Zuschauer lieben die «Guardians of the Galaxy»-Filme. Ihr Regisseur James Gunn wechselt jetzt allerdings zum Marvel-Konkurrenten DC. Denken Sie, es wäre möglich, die Reihe auch ohne ihn fortzusetzen?

Chris Pratt: Man möchte eine Fortsetzung natürlich nie ausschliessen, doch da James Gunn der Autor ist, der diese Trilogie auf die Leinwand gebracht hat, gibt es schon ein gewisses Gefühl von Endgültigkeit - unabhängig davon, ob die Guardians of the Galaxy über die Zeit in verschiedenen Wiederholungen weitergehen oder nicht, es Neubesetzungen gibt oder einige von uns für Cameo-Auftritte zurückkehren, oder irgendwie ein weiterer Film zusammengestellt wird. Da James alle drei Filme geschrieben und inszeniert hat - die Guardians of the Galaxy, wie wir sie kennen - fühlt sich das für mich ziemlich endgültig an.