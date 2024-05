Chris Pratt verprasste sein erstes Schauspieler-Gehalt

In der Radioshow «Sway In The Morning» hat Chris Pratt (44) über seinen ersten grossen Geldsegen gesprochen – und verraten, dass der nicht lange gehalten hat. «Ich hatte lange Zeit von sehr wenig Geld gelebt und der erste grosse Job, den ich bekam, war ein Fernsehfilm. Ich habe 75.000 Dollar bekommen», erzählt er in einem Video–Ausschnitt auf YouTube.