Chris Rocks Bruder nimmt Will Smiths Entschuldigung nicht an

Über Will Smiths (53) Attacke auf Chris Rock (57) bei den Oscars ist viel gesagt und noch mehr geschrieben worden. So auch über Smiths Entschuldigung an den Komiker, die der Star kurze Zeit später via Instagram teilte. Zwar hat sich Rock selbst noch nicht geäussert, ob er diese annimmt. Dafür hat nun aber eine Person, die dem Geschädigten besonders nahesteht, deutliche Worte dazu gefunden. Sein jüngerer Bruder Kenny Rock (42) empfindet die Reuebekundung als geheuchelt und zumindest er könne sie daher nicht akzeptieren, wie der Schauspieler nun der «Los Angeles Times» sagte.