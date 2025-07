Nach zwei Jahren

Chris Weigel ist zurück: Jan Ammann feiert «Unter uns»-Comeback

Nach zwei Jahren Pause kehrt Jan Ammann in seiner Rolle als Chris Weigel zur Serie «Unter uns» zurück. «Chris muss in Köln etwas erledigen, das ihm ganz besonders am Herzen liegt», verrät der Schauspieler über sein Comeback.