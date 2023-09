Chrissy Teigen kündigt grosses Jubiläums-Wochenende an

Das grosse Wochenende naht

In ihrer Instagram–Story teilte Teigen einen Schnappschuss vom Pool und kündigte dazu an, dass das «Wochenende zum 10–jährigen Jubiläum naht». Das Paar hatte am 10. September 2013 zum ersten Mal offiziell geheiratet, am 14. September 2013 folgte eine grosse Feier am Comer See in Italien. Weiter betonte die vierfache Mutter, der 14. September sei «der perfekteste Tag». Dazu fügte sie noch den Hashtag «#johnXchrissy».