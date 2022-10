Christian Bale: Hollywood-Karriere nur dank Leonardo DiCaprio?

«Ich würde vermuten, dass fast jeder, der ungefähr so alt wie [DiCaprio] ist, seine Karriere der Tatsache verdankt, dass [DiCaprio] ein gewisses Projekt abgelehnt hat», so Bale. Einen Groll gegen seinen zehn Monate jüngeren Schauspiel-Kollegen hege der Batman-Darsteller deswegen aber nicht, wie er «GQ» versicherte. «Ich meine, ich kann gar nicht machen, was er macht. Ich würde auch nicht gern die Publicity haben, die er hat. Und er macht es hervorragend», erklärte Bale, der seinerseits ab dem 3. November an der Seite von Margot Robbie (32) in der starbesetzten Krimi-Komödie «Amsterdam» von Regisseur David O. Russell (64) auf den deutschen Kinoleinwänden zu sehen sein wird.