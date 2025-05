Christian, Leonor und Co.: Warum müssen junge Royals zum Militär?

Kronprinzessin Amalia der Niederlande (21) macht keine vollständige Offiziersausbildung, der Militärdienst in den Niederlanden ist seit 1997 offiziell ausgesetzt. Stattdessen absolvierte sie 2021 und 2022 eine umfassende militärische Teilausbildung: Sie erhielt Einblicke in die Luftwaffe, Marine und Infanterie, fuhr im Panzer, flog in einem Kampfjet und besuchte ein U–Boot. Die Ausbildung ist praxisorientiert, aber kürzer und weniger formalisiert als in Spanien.