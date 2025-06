Christian Lindner: Gemeinsamer Auftritt mit Ehefrau Franca Lehfeldt

FDP–Politiker Christian Lindner (46) hat einen Pärchen–Auftritt mit Ehefrau Franca Lehfeldt (35) bei den «WoMen on Top Award 2025» hingelegt. Die beiden posierten lächelnd und händchenhaltend auf dem roten Teppich in Düsseldorf. Der ehemalige Finanzminister präsentierte sich bei dem Event in einem dunklen Anzug. Lehfeldt strahlte an seiner Seite in einem buttergelben Minikleid mit glitzernden Akzenten. Ihre Haare trug sie in sanften Wellen, unter denen sich funkelnde Ohrringe zeigten.