Christian Lindner: «Ich möchte nicht mehr improvisiert leben»

Christian Lindner (45) will nicht länger «improvisiert leben». Das hat der Finanzminister in einem «Bunte»–Interview erklärt. «Ich bin die letzten Jahre oft umgezogen, habe unterschiedliche politische Jobs gehabt», so der FDP–Chef und fügt hinzu: «Meine Frau und ich haben entschieden, dass wir an einem Ort Wurzeln schlagen möchten. Man hat ein Hauptquartier, wo dann an Weihnachten die ganze Familie zusammenkommt.»