Christian Lindner und Franca Lehfeldt feiern ihren ersten Hochzeitstag

Reiten sei nicht nur Training, meint Lindner, sondern auch «gut für die Seele». Man habe unter sich «ein grosses Tier, das dich trägt und mit dem du eine Beziehung aufbauen musst», sagte er in der Talkshow von Sandra Maischberger (56). Sogar zum Ausmisten gehe das Ehepaar persönlich in den Stall. Als Beweis hat er auf Instagram ein zupackendes Foto gepostet, das ihn mit einer Heugabel in der Hand zeigt.