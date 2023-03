Franca Lehfeldt (33) hat bei der Hochzeit mit Finanzminister Christian Lindner (44) vergangenes Jahr dessen Namen nicht angenommen. «Ich hänge sehr an meinem Namen, und da ich keine Brüder habe, möchte ich ihn gerne behalten», erklärte die Journalistin dem Magazin «Bunte» in einem Interview zu ihrem neuen Buch. Das Werk «Alte weise Männer - Hommage an eine bedrohte Spezies», das Lehfeldt zusammen mit Nena Brockhaus (30) verfasst hat, erscheint am heutigen 1. März.