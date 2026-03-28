Christian Ulmens Anwälte weisen Deepfake-Vorwürfe zurück

Fernandes hat auf das Statement der Kanzlei Schertz Bergmann umgehend reagiert – und widerspricht der Darstellung entschieden. Auf Instagram schrieb sie: «Oh mein Gott! Ich glaube es nicht! Er hatte einen kleinen Kratzer am Hals (weil mir ein Nagel eingerissen war) und hat selbst der Polizei gegenüber geäussert, dass ich ihm keinerlei Gewalt angetan habe.» Fernandes betonte zudem, sie selbst habe nach dem Vorfall blaue Flecken am ganzen Körper gehabt – «nachweislich dokumentiert», wie sie schrieb.