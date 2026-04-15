Christian Ulmens gestoppte Serie soll Parallelen zu Vorwürfen haben

Das wirft Collien Fernandes ihrem Ex–Ehemann vor

Diese fiktive Erzählung weist Parallelen zu den Vorwürfen auf, die Collien Fernandes öffentlich erhoben hat. Sie wirft Ulmen vor, Ende 2024 die Erstellung falscher Social–Media–Profile gestanden zu haben, über die er in ihrem Namen kommuniziert und pornografisches Material versendet haben soll. Ulmens Rechtsbeistand Christian Schertz bezeichnete die Berichterstattung über diese Vorwürfe bereits als rechtswidrig und leitete juristische Schritte ein. Zu dem spezifischen Punkt der Fake–Profile äusserte sich die Kanzlei in einer Pressemitteilung Ende März jedoch nicht explizit.