Die Schauspiellegende Christiane Hörbiger ist tot. Wie unter anderem die österreichische Zeitung «Kurier» meldet, starb die Schauspielerin im Alter von 84 Jahren am Mittwochmorgen in Wien. Christiane Hörbiger entstammt einer der berühmtesten deutschsprachigen Künstlerfamilien und war bis ins hohe Alter hinein aktiv. In einer ihrer letzten Produktionen spielte sie in der ORF-Filmreihe «Stadtkomödie» in der Ausgabe «Der Fall der Gerti B.» im Jahr 2019.