Christie Brinkley und Tochter Sailor strahlen im Partnerlook

Wie die Mutter, so die Tochter: Selten trifft dieser Satz so zu wie bei Christie Brinkley (71) und ihrer Tochter Sailor Brinkley–Cook (27). Bei einem gemeinsamen Auftritt in Southampton, New York, zeigte sich das Duo im Partnerlook. Das Supermodel und seine Tochter strahlten in terrakottafarbenen Wickelkleidern. Dazu trugen sie eine farblich matchende Hose und braune Sandalen. Bei Sailor Brinkley–Cook legte sich ein Stück Stoff der Robe elegant um ihren Hals, dazu trug sie eine lange Halskette. Ihre Model–Mama entschied sich für mehrere, unterschiedlich lange Ketten.