Christin Stark schwärmt: Tochter Zoe ist «grösstes Geschenk auf Erden»

In Endphase der Schwangerschaft war das Singen für Christin Stark «fast unmöglich»

Nach der Geburt startet Christin Stark als Sängerin also wieder voll durch. Das hätte am Ende ihrer Schwangerschaft wohl nicht geklappt: «In der Endphase meiner Schwangerschaft war mir das Singen fast unmöglich», verrät sie. «Zu viel Kugelgewicht» habe ihr auf die Atmung geschlagen. «Dennoch habe ich jeden Moment genossen. Magisch, wenn Leben in dir heranwächst. Jetzt habe ich wieder Kraft und kann kreativ mein ganzes Stimmvolumen ausleben», erzählt Stark.