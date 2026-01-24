Christina Aguilera: Dinner-Date mit ihrem Verlobten in Paris

Die Stars versammeln sich zur Fashion Week in Paris. Auch Christina Aguilera (45) und ihr Verlobter Matthew Rutler (40) wurden nun in der Modemetropole gesichtet – jedoch nicht bei einer Modenschau. Das Paar traf sich am Donnerstag zum Dinner in einem peruanischen Restaurant.
Dinner–Date nach Auftritt bei Wohltätigkeitsgala
Fotografen lichteten die Sängerin ab, wie sie sich bei ihrem Partner einhakte. Beide zeigten sich in schwarzen Looks. Aguilera wählte einen schwarzen Samtmantel, der ihr restliches Outfit verdeckte. Nur ihre schwarzen Heels und eine Spitzenstrumpfhose waren noch zu erkennen. Ihre blonden Haare trug sie in Wellen, die ihr über die Schultern fielen. Unter ihrer schwarzen Sonnenbrille blitzte ein schimmerndes Augen–Make–up hervor. Rutler kombinierte derweil einen Ledermantel zu einem Button–Down–Hemd, einer passenden Hose und ebenfalls schwarzen Schuhen.
Vor dem Dinner–Date hatte Aguilera noch einen grossen Auftritt. Bei der Pièces–Jaunes–Gala (dt. «Gala der Gelben Münzen») performte sie einige ihrer Hits für den guten Zweck. Die Bühne der Benefizgala betrat sie in einem dunkelblauen Bodysuit mit schwarzem Korsett und langen Handschuhen, wie Videos auf Social Media zeigen. Die Wohltätigkeitsveranstaltung unterstützt Kinder und Jugendliche, die im Krankenhaus liegen.
Sie sind seit mehr als zehn Jahren verlobt
Danach ging es direkt zum Abendessen mit ihrem langjährigen Partner. Christina Aguilera und Matthew Rutler lernten sich 2010 am Set von «Burlesque» kennen. Aguilera übernahm im Musicalfilm die Hauptrolle, während Rutler als Produktionsassistent beteiligt war. Noch im selben Jahr kamen erstmals Liebesspekulationen auf. 2014 gaben sie ihre Verlobung bekannt. Nur wenig später kam Tochter Summer (11) zur Welt. Mit Ex–Mann Jordan Bratman (48) hat Aguilera zudem Sohn Max (18).