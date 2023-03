Christina Aguilera glitzert in spektakulärer Robe

Auch Jennifer Coolidge vor Ort

Bei den GLAAD Media Awards waren unter anderem auch «The White Lotus»-Star Jennifer Coolidge (61), Schauspielerin Sarah Michelle Gellar (45) oder Filmstar Geena Davis (67) zu Gast. Seit 1990 werden bei der Preisverleihung Medien und Personen gewürdigt, die durch ihre Arbeit genaue und umfassende Darstellungen der LGBTQ-Community bieten. Zu den Ausgezeichneten zählte dieses Jahr auch Christina Aguilera. Die grossen Gewinner bei der Award-Show waren laut «Variety» zudem die Serien «A League of Their Own», «What We Do in the Shadows» und der Film «Bros».