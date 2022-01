Christina Aguilera über Britney Spears: «Werde immer für sie da sein»

Christina Aguilera (41) hat in einem Interview ihre Unterstützung für Kollegin Britney Spears (40) gezeigt, die seit November nicht mehr unter Vormundschaft steht. «Ich freue mich sehr für sie», sagte sie in der «Enrique Santos Show». «Jede Frau hat verdient es, sich stark zu fühlen und selbst bestimmen zu dürfen, was immer sie für richtig hält.»