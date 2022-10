Christina Applegate plant ersten Auftritt nach MS-Diagnose

Christina Applegate (50) hat im August 2021 öffentlich gemacht, dass sie an Multipler Sklerose (MS) erkrankt ist. Die Schauspielerin bereitet sich nun auf einen besonderen Tag vor. «Eine sehr wichtige Zeremonie steht an», erklärt sie in einem Tweet. «Dies wird mein erster Auftritt seit der MS-Diagnose sein. Gehstöcke gehören jetzt zu meiner neuen Normalität», schreibt sie weiter und postet dazu ein Bild verschiedener Modelle der Gehhilfe. Ihre Fans würden noch erfahren, für welche dieser «Schönheiten» sich Applegate am Ende entscheide, erklärt die 50-Jährige am Ende.