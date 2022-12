Christina Applegate über MS-Diagnose: «Es war zum Kotzen»

Die Diagnose hatte die Schauspielerin 2021 erhalten. Die Dreharbeiten für die dritte Staffel der Netflix-Serie «Dead to Me», bei der Applegate eine der beiden Hauptrollen spielt, pausierten daraufhin rund fünf Monate lang. Seit Mitte November ist die neue Staffel zu sehen - und darin auch die kranke Applegate. «Das ist das erste Mal, dass mich jemand so sieht, wie ich bin», erzählte Applegate in dem Interview weiter. «Ich habe 40 Pfund zugenommen, ich kann nicht ohne Stock gehen. Ich möchte, dass die Leute wissen, dass ich mir all dessen sehr bewusst bin.»