Christina Hänni und Luca Hänni starten eigenen Podcast

Die Neuigkeit verkündeten die beiden auf ihren Instagram–Seiten: «Don't worry BE HÄNNI! Der Name steht, die erste Folge ist im Kasten und wir können es kaum erwarten. Wir starten ins Podcast–Abenteuer!» Die erste Folge erscheint am 21. März um 0 Uhr und soll danach immer donnerstags «komplett kostenlos auf allen grossen Podcast–Plattformen» abrufbar sein. Das Paar betonte: «Gemeinsam wird das eine coole Reise voller Hintergründe, Spass und unser persönliches Wochen–Wundertüten–Tagebuch für Euch.» Zudem dankten die Hännis allen Followern für die «genialen Vorschläge» bezüglich der Podcast–Namensgebung.