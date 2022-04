Christina Luft über Luca Hänni: Er plant die Hochzeit

«Ich weiss, das ist unüblich», gibt Luft zu. «Ich glaube, alle Kinder haben so eine Hochzeitsmappe und spielen mal Braut, aber ich bin das genaue Gegenteil». Sie vertraut ihrem Ehemann in spe: «Ich denke mir: Schatzi, das was dir gefällt, gefällt mir auch. Ich finde alles schön.» Trotzdem hat sich das Paar eine Hochzeitplanerin zur Unterstützung geholt. «Jetzt warten wir auf die ersten Vorschläge und sind schon richtig gespannt», verrät die zukünftige Braut.