Christina «Mausi» Lugner nimmt Abschied von ihrem «Lebensmensch»

Richard Lugner seit Juni zum sechsten Mal verheiratet

Am 1. Juni 2024 hatte Richard Lugner zum sechsten Mal geheiratet. Er gab in Wien seiner Partnerin Simone «Bienchen» Reiländer (42) das Jawort. Im Oktober 2021 waren die beiden bereits kurzzeitig miteinander verlobt gewesen. Zu Ostern 2024 feierten sie ihr Liebes–Comeback. Laut «Kronen Zeitung» sei für den bevorstehenden Herbst an seinem 92. Geburtstag am 11. Oktober eine grosse kirchliche Hochzeit im Stephansdom in Wien geplant gewesen. Seine sechste Ehefrau hat sich bislang noch nicht persönlich geäussert.