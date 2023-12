Christine Theiss liebt ihren Job bei «The Biggest Loser»

«Das wird dieses Mal etwas ganz Besonderes», sagte Theiss der Nachrichtenagentur spot on news am Montagabend (4. Dezember) beim «Mon Chéri Barbara Tag» in München. Sowohl sie als auch ihr Trainer– und Moderationskollege Ramin Abtin (51) werden jeweils ein Team übernehmen und gegeneinander antreten: «Ich fordere meinen über alles geschätzten Freund und Trainerlegende Ramin Abtin heraus und dann schauen wir mal, wer am Ende gewinnt. Wir wissen es ja selber noch nicht, wir sind noch mittendrin. Es wird definitiv spannend», so Theiss.