Christine Theiss trauert um «The Biggest Loser»-Kandidat Ali Tuncer

«Ich bin wirklich fassungslos»

Zum selben Bild schreibt sie: «Ich bin wirklich fassungslos.» Tuncer, der 2013 an der Abnehmshow teilgenommen hatte, sei «leider viel zu früh an Herzversagen verstorben». Er habe damals in der Sendung 120 Kilogramm verloren. «Ali war einer unserer schwersten Kandidaten, die wir im Laufe der Jahre begleitet hatten», erinnert sich Theiss.