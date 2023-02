Am 22. Februar beginnt die christliche Fastenzeit. Die meisten Menschen nehmen sich laut einer Studie vor, in den 40 Tagen auf Alkohol, Süssigkeiten oder Fleisch zu verzichten - häufig mit dem Ziel, die Gesundheit zu verbessern und einige Kilos zu verlieren. Wie kann das erfolgreich gelingen? Ernährungswissenschaftler Prof. Dr. Claus Leitzmann und Ernährungsmedizinerin Dr. Petra Bracht beantworten in ihrem Buch «Klartext Abnehmen» die wichtigsten Fragen zum Thema Abnehmen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news klärt Prof. Leitzmann über die Vorteile des Fastens auf und erklärt, was im Körper passiert, wenn wir auf Nahrung verzichten.