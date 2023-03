Christoph Daum war 38 Jahre lang Raucher

Entdeckt wurde die Krebserkrankung beim ehemaligen Bundesligatrainer während eines Routine-Gesundheitschecks im Sommer 2022. «Dabei sind Unregelmässigkeiten aufgetreten, in deren Folge das Lungenkarzinom entdeckt wurde», verriet der fünffache Meistertrainer, der zuletzt Fenerbahçe Istanbul in den Jahren 2004 und 2005 zum Titel in der Süper Lig geführt hatte. Nach seiner Diagnose habe er «nach 38 Jahren von einem auf den anderen Tag» mit dem Rauchen aufgehört. Nun könne er «jedem Menschen ab 50 Jahren nur raten, regelmässig zur Vorsorge zu gehen».