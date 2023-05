Christoph Daum liegt auf New Yorker Intensivstation

Im vergangenen Jahr wurde jedoch bekannt, dass bei Daum Lungenkrebs festgestellt wurde. Die Diagnose hatte er im Oktober 2022 bei Instagram öffentlich gemacht. «Leider musste ich mich in den letzten Monaten aus der Öffentlichkeit zurückziehen, da ich im Rahmen einer routinemässigen Untersuchung eine Krebsdiagnose erhalten habe», hatte der Trainer damals geschrieben. Der 69-Jährige, der lange Jahre mehre Bundesligavereine und Klubs in ganz Europa trainiert hat, zeigte sich hoffnungsvoll: «Ich bin ein Kämpfer und werde auch diese Herausforderung optimistisch und mit all meiner Kraft angehen.»