Christoph Daums Gedenkfeier hätte ihn laut Katja Burkard amüsiert

Der ehemalige Fussballtrainer Christoph Daum (1953–2024) ist Ende August im Alter von 70 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Am 12. September haben sich zahlreiche Fans, Freunde und seine Familie im Kölner Stadion im Rahmen einer Gedenkfeier unter dem Motto «Mach et joot, Christoph» verabschiedet.