Wie war das Wiedersehen mit Ihren Kollegen am Set?

Herbst: Es fühlte sich an, als knüpften wir unmittelbar an die Dreharbeiten zu «Der Vorname» an. Nachvollziehbar - sassen wir doch mit denkbar breitest dickem Hintern auf unseren Figuren. Das ist total toll, wenn man Zeit nicht mehr dafür verschwenden muss, einen Charakter zu suchen, sondern man stattdessen aus dem bereits Gefundenen schöpfen kann. So konnten wir uns auf unsere Wiedersehensfreude und das Machen konzentrieren.