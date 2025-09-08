Christoph von Dohnányi ist tot: NDR trauert um den Dirigenten

Das NDR Elbphilharmonie Orchester verdanke seinem ehemaligen Chefdirigenten viel, heisst es weiter. Christoph von Dohnányi, der das Orchester von 2004 bis 2011 leitete, habe dazu beigetragen, dessen Renommee weltweit zu vergrössern – auch durch die umjubelten New Yorker Konzerte 2007 in der Carnegie Hall und vor den Vereinten Nationen zum 50. Jahrestag der Römischen Verträge, so Lünenborg. «Er war ein Visionär und Wegbereiter der Elbphilharmonie, dessen Einfluss wir weiterhin mit grosser Dankbarkeit und Respekt anerkennen. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie.»