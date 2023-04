Christoph Waltz blickt auf «beschissene Jobs» in Krimi-Serien zurück

Eines steht fest: Regional ist an der Karriere von Christoph Waltz so gar nichts mehr. Seit «Inglourious Basterds» reisst sich ganz Hollywood um den gebürtigen Wiener, sogar zum berühmt-berüchtigten Bond-Superschurken Ernst Stavro Blofeld mauserte er sich 2015 in «James Bond 007: Spectre». Erst im Februar dieses Jahres ging zudem bei Amazon Prime Video die Serie «The Consultant» an den Start, in der Waltz die Hauptrolle verkörpert.