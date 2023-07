Christopher Nolan bei «Oppenheimer»-Premiere ohne Stars wie Matt Damon

Der Streik der Schauspieler in Hollywood hat auch weiterhin Konsequenzen für die gesamte US-Filmindustrie. So nahm der fünffach oscarnominierte Star-Regisseur Christopher Nolan (52) am Montagabend (17. Juli) ohne die illustre Besetzung rund um Matt Damon, Robert Downey Jr. und Hauptdarsteller Cillian Murphy an der US-Premiere seines kommenden Films «Oppenheimer» teil. Während des Streiks der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA lassen deren Mitglieder nämlich auch Pressetermine wie Gala-Premieren ausfallen, auf denen üblicherweise die Werbetrommel für Grossproduktionen der Traumfabrik Hollywood gerührt wird.