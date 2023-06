Der Regisseur solcher Filme wie «Interstellar», «Prestige» und «Memento» führt weiter aus: «Es fühlte sich essenziell wichtig an, dass es am Ende des Films Fragen gibt, die du in den Köpfen der Menschen weiterspuken lässt und so Diskussionen anregst.» Dennoch betont Nolan, dass es ihm ein wichtiges Anliegen gewesen sei, auch optimistische Töne in «Oppenheimer» anzustimmen.