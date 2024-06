Christopher O'Neill: Mit 50 Jahren fängt ein neues Leben an

Diesen Spagat hinzubekommen, wird nun wohl eine seiner Hauptaufgaben in der nächsten Zeit. «Angesichts des geplanten Umzugs meiner Familie nach Schweden ist es für mich wichtig, meine Karriere – die eine Privatsache ist – mit der Tatsache in Einklang zu bringen, dass ich mit Prinzessin Madeleine verheiratet bin», erläuterte er Ende Mai 2024 in einer Erklärung gegenüber der Zeitung «Expressen». Gleichzeitig bereitete er die Schweden darauf vor, dass er wohl auch weiterhin häufiger im Ausland unterwegs sein wird. «Ich habe vor, meinen Hauptsitz ganztägig in Stockholm zu haben, werde aber so oft reisen, wie es mein Job erfordert.» Zusammen mit zwei Freunden hat er in Stockholm bereits ein schwedisches Unternehmen gegründet, das sich mit Finanzberatung im Bereich «alternative Investments» befasst.