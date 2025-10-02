Chrome, Edge, Firefox: Die Vor- und Nachteile der grössten Webbrowser

Mozilla Firefox: Prinzipientreu, aber unter Druck

Firefox hat sich als Alternative zu den grossen Konzernbrowsern etabliert und steht für Offenheit und Datenschutz. Er blockiert Tracker standardmässig und unterstützt bestimmte Blocker uneingeschränkt. Allerdings gab es zuletzt Irritationen: Neue Nutzungsbedingungen wurden so interpretiert, dass Mozilla weitreichende Rechte an Daten beanspruchen könnte, was nach Kritik zwar klargestellt, aber von vielen Nutzern nicht vergessen wurde. Zudem sind manche Funktionen nur nutzbar, wenn Telemetrie, also die Sammlung und Übermittlung von Nutzerdaten, aktiviert ist. Firefox bleibt eine unabhängige und transparente Option, doch das Image als kompromissloser Datenschutz–Browser ist weniger klar als früher.