«Chronisch pleite»: Andrea Sawatzki berichtet über ihre harte Kindheit

Flucht in die Schauspielerei

Die endscheidende Wende in ihrem Leben brachte der Besuch einer Schauspielschule, die sie 1987 abschloss. Nach einem Engagement an der Landesbühne Wilhelmshaven ergatterte sie erste grössere Filmrollen und wirkte in TV–Serien wie «Der Fahnder», «Wolffs Revier» oder «Adelheit und ihre Mörder» mit. Zwischen 2001 und 2009 verkörperte sie die Hauptkommissarin Charlotte Sänger in den Frankfurter «Tatort»–Krimis. Aktuell ist sie als Gundula Bundschuh in der ZDF–Filmreihe «Familie Bundschuh» zu sehen, die auf ihren eigenen Romanen basieren.