Chryssanthi Kavazi zurück bei «GZSZ»: «Meine Kinder lieben es am Set»

Wie wird Laura auf den Kolle–Kiez zurückkehren?

Kavazi: Für alle ist es sehr überraschend, dass Laura wieder auftaucht. Der Stand war ja, dass sie erfahren hat, dass John mit Zoe ein Kind hat – eigentlich wollte sie gar nicht zurückkommen. Und plötzlich steht sie doch wieder vor der Tür, ohne jemandem etwas zu sagen. Es gibt schöne Begegnungen, etwa mit ihrer Mutter und ihrem Bruder, aber auch unangenehme – mit Zoe oder John, der überhaupt nicht damit rechnet, sie wiederzusehen. Und dann steht erneut das grosse Thema Scheidung im Raum. Laura muss sich fragen, ob sie wirklich einen Schlussstrich ziehen will – entscheidet sie sich für die Liebe oder für den einfachen Weg?